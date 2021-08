DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Deutsche Produktion sinkt im Juni um 1,3 Prozent

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im Juni schwächer als ursprünglich prognostiziert entwickelt und ist - wie nach schwachen Industrieumsatzzahlen zu erwarten war - gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) ging sie gegenüber dem Vormonat um 1,3 Prozent zurück und lag um 5,1 (Mai: 16,6) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg von 0,5 Prozent prognostiziert.

Ifo-Institut: Dämpfer für Produktionserwartungen der Industrie

Die deutsche Industrie hat ihre Produktionserwartungen nach Berechnungen des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung etwas gesenkt. Der Indikator fiel im Juli auf 22 Punkte, nach 27 im Juni, wie aus den Umfragen des Instituts hervorgeht. Das sei aber noch immer ein sehr hoher Wert im langjährigen Vergleich. "Lieferengpässe bei wichtigen Vorprodukten machen sich nun bemerkbar", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Die Produktionsaussichten der Möbelindustrie zum Beispiel haben merklich nachgegeben." Der Wert fiel im Juli auf 27 Punkte von 38 im Juni.

Commerzbank: Early Bird bleibt auf hohem Niveau

Der Frühindikator der Commerzbank für die deutsche Wirtschaft hat sich im Juli auf seinem hohen Niveau gehalten. Nach Mitteilung der Commerzbank lag er wie im Vormonat bei 0,55 Punkten. Nach Aussage von Volkswirt Ralph Solveen glich der schwächere Euro das etwas weniger günstige weltwirtschaftliche Umfeld aus. "Damit zeigt der Early Bird unverändert an, dass die 'klassischen' Konjunkturtreiber die durch die Corona-Lockerungen initiierte Erholung der deutschen Wirtschaft zusätzlich anschieben", urteilt Solveen.

Iran warnt Israel vor militärischer Reaktion nach Tanker-Angriff

Der Iran hat Israel in scharfen Worten vor einem Militäreinsatz nach dem mutmaßlichen Drohnenangriff auf einen Öltanker im Indischen Ozean gewarnt. "Jeglicher törichten Aktion gegen den Iran wird mit einer entschlossenen Antwort begegnet", schrieb der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Said Chatibsadeh, am Donnerstag im Onlinedienst Twitter. An die Adresse Israels gerichtet fügte er hinzu: "Stellt uns nicht auf die Probe."

Zeitung: Koalition weitgehend einig über Verlängerung der Kurzarbeiter-Regeln

Die Bundesregierung strebt einem Zeitungsbericht zufolge die Verlängerung der aktuellen Kurzarbeiterregeln und der Wirtschaftshilfen für krisengeschüttelte Unternehmen bis zum Jahresende an. Die grundsätzliche politische Entscheidung für die Verlängerung der vereinfachten Zugangsregelungen beim Kurzarbeitergeld und bei den Corona-Hilfen sei zwischen Union und SPD bereits gefallen, berichtete die Rheinische Post unter Berufung auf Regierungskreise.

Grüne fordern Ausweitung der Kurzarbeit auf vom Hochwasser betroffene Beschäftigte

Die Grünen haben eine Ausweitung des Kurzarbeitergeldes auf persönlich vom Hochwasser betroffene Beschäftigte gefordert. "Es geht nicht nur um die Unternehmen, sondern auch um die Beschäftigten", sagte der Grünen-Abgeordnete Wolfgang Strengmann-Kuhn der Nachrichtenagentur AFP. Eine Erweiterung der geltenden Sonderregelungen zur Kurzarbeit auf Beschäftigte, die wegen der Überflutungen nicht an ihren Arbeitsplatz gelangen könnten, wäre eine "unbürokratische Unterstützung".

Dreyer will schnelle Sondersitzung zu Flut-Wiederaufbaufonds

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat eine schnelle Sondersitzung des Bundestages zur Beratung über den Wiederaufbaufonds für die Hochwasserregionen gefordert. Dreyer sagte im Deutschlandfunk, das sei wichtig, weil die betroffenen Länder die Belastungen nicht alleine stemmen könnten und den Menschen schnell geholfen werden müsse. Die Berufung eines nationalen Sonderbeauftragten für den Wiederaufbau lehnte die SPD-Politikerin nach Angaben des Senders dagegen ab. Es gebe bereits sehr gut funktionierende Strukturen von Bund und Ländern. Diese Aufgabe könnten die Länder vor Ort besser übernehmen.

Kubanische Justiz: 62 Menschen in Zusammenhang mit Protesten verurteilt

Im Zusammenhang mit den Protesten in Kuba im Juli sind nach Angaben der dortigen Justiz dutzende Menschen von den Gerichten verurteilt worden. Wie der Verfassungsrichter Joselín Sánchez der Zeitung "Granma" in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview sagte, ergingen 62 Urteile wegen Gesetzesverstößen bei den Demonstrationen. Die Urteile reichen demnach von Geldstrafen bis zu Haft zwischen einem und vier Jahren.

Bosbach will für CDU künftig keinen Wahlkampf mehr machen

Der frühere Fraktionsvize der Union im Bundestag, Wolfgang Bosbach (CDU), will seine Partei künftig nicht mehr im Wahlkampf unterstützen. "Das war's dann", zitierte der "Kölner Stadt-Anzeiger" vom Freitag den CDU-Politiker. Grund sei auch innerparteiliche Kritik an seinem gemeinsamen Auftritt mit dem rechtskonservativen CDU-Bundestagskandidaten und früheren Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen.

+++ Konjunkturdaten

JAPAN

Ausgaben privater Haushalte Juni -5,1% (PROGNOSE: +0,1%) gg Vorjahr

Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Juni -6,0% gg Vorjahr

Konsumneigung Juni 38,8%

Konsumneigung Juni +3,4 Pkt gg Vorjahr

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 06, 2021 03:03 ET (07:03 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.