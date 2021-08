COVESTRO hat im zweiten Quartal von stark gestiegenen Mengen und Preisen profitiert. Gegenüber der coronabedingt schwachen Vorjahresperiode stieg der Umsatz um 84 % auf 3,9 Mrd. Euro. Zum 35 %-igen Mengenwachstum im Kerngeschäft trug mit 10 Prozentpunkten erstmalig das übernommene DSM-Geschäft mit nachhaltigen Beschichtungsharzen bei.



Wetterbedingte Produktionsstillstände in Nordamerika und anhaltende Rohstoffengpässe bremsten auch im Frühjahr in allen Geschäftssegmenten das Wachstum. Wie schon im Juli mitgeteilt, verbesserte sich der operative Gewinn (EBITDA) um mehr als das Sechsfache auf 817 Mio. Euro. Darin ist eine einmalige Belastung von 35 Mio. Euro aus der erstmaligen Konsolidierung des DSM-Bereichs Resins & Functional Materials enthalten.



Unter dem Strich blieben 449 Mio. Euro netto, während im Vorjahr ein Verlust von 52 Mio. Euro zu Buche gestanden hatte. Schon im Juli war auch die Jahresprognose erhöht worden. Danach wird das EBITDA auf Basis besserer Margen nun bei 2,7 bis 3,1 Mrd. Euro gesehen. Das Mengenwachstum im Kerngeschäft sieht COVESTRO wie bisher zwischen 10 und 15 % - 18,9 % betrug das Plus im Halbjahr.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



