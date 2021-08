Erst im Juni hatte der Flugzeugbauer Airbus seine Auslieferungsziele für 2021 angehoben. Doch im Juli wurden nun deutlich weniger Jets an die Kunden übergeben. Außerdem muss der Konzern sieben Stornierungen hinnehmen. Nur zwei Verkehrsflugzeuge wurden neu bestellt. An der Börse sorgt das jedoch nur für ein Schulterzucken. Mit 47 Airbus-Maschinen lag die Zahl der Auslieferungen im Juli deutlich unter den 77 Stück vom Juni, teilte das Unternehmen mit. Airbus-Chef Guillaume Faury will im laufenden ...

