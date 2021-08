ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Hannover Rück nach Quartalszahlen von 171 auf 174 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Rückversicherer habe sich ordentlich geschlagen und zeige weiterhin ein starkes Wachstum. Deshalb hebe er seine Ergebnisschätzungen für 2022 und 2023 etwas an, schrieb Analyst Iain Pearce in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2021 / 04:15 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0008402215