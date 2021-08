Der niederländische Finanzdienstleister ING Group (ISIN: NL0011821202) will im Oktober 2021 eine Dividende von 0,48 Euro an die Aktionäre ausschütten, wie am Freitag berichtet wurde. Der Betrag beinhaltet die Zwischendividende für das erste Halbjahr 2021 (0,21 Euro) sowie den restlichen Betrag über 0,27 Euro, der ursprünglich für das Jahr 2020 geplant war. Dies entspricht einer Gesamtsumme von 3,618 Mrd. Euro. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...