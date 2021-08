NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Merck KGaA nach Quartalszahlen von 165 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Spezialmaterialien- und Pharmakonzern wachse kontinuierlich, sei jedoch nicht angemessen bewertet, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte die Gewinnschätzungen deutlich nach oben./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2021 / 22:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2021 / 00:15 / BST

DE0006599905