TOKIO (dpa-AFX) - Das Internationale Olympische Komitee will erst im kommenden Frühjahr über Lehren aus den Corona-Maßnahmen bei Olympia in Tokio für die nächsten Sommerspiele in Paris beraten. Man wolle nach den Winterspielen in Peking im Februar 2022 "sorgfältig prüfen", welche Konsequenzen die Bedingungen bei den beiden Spielen in Asien für das Großereignis in Frankreich 2024 haben könnten, sagte IOC-Präsident Thomas Bach am Freitag. Man wolle "keine voreiligen Schlüsse ohne umfassende Daten" ziehen, erklärte der IOC-Chef.

Auch die Winterspiele in China dürften noch stark unter dem Eindruck der Pandemie stehen. Mit strengen Maßnahmen wie Quarantäne, Massentests, Ausgangssperren und strikten Einreisebeschränkungen verfolgt China seit vergangenem Sommer ziemlich erfolgreich eine "Null-Covid-Strategie". Offen ist weiter, wie strikt die Hygieneregeln bei den Winterspielen für Athleten, Offizielle und Medienvertreter sein werden.

In Tokio waren wegen des Corona-Notstands in Japans Hauptstadt keine Zuschauer bei den Wettbewerben zugelassen. Für die Olympia-Beteiligten galten strenge Richtlinien zum Infektionsschutz./hc/DP/mis