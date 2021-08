Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG (BAWAG P.S.K.) gehört zu den größten Bankengruppen Österreichs, so die Analysten der Helaba.Die BAWAG Group AG (BAWAG) sei die börsennotierte Holdinggesellschaft. Die Bank betreue rund 2,3 Mio. Privat-, Mittelstands- und Firmenkunden sowie Kunden des öffentlichen Sektors. Regional sei sie auf die DACH/NL-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande) fokussiert, auf die rund drei Viertel des Kreditvolumens entfallen würden; daneben sei sie in weiteren Ländern Westeuropas und den USA aktiv. Nahezu 80% ihres Kreditvolumens seien besichert oder Forderungen gegenüber öffentlichen Stellen. Als Universalbank biete sie ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten, Bausparen sowie Factoring und Versicherungen an. Hierbei verfolge sie eine Mehrmarken-Strategie. Zur Gruppe würden beispielsweise die Direktbank easybank, easyleasing, die BAWAG P.S.K. Wohnbaubank, die start:bausparkasse sowie Südwestbank und BFL Leasing in Deutschland und Zahnärztekasse in der Schweiz gehören. ...

