FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.08.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES SENIOR PLC PRICE TARGET TO 177 (172) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 300 (280) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 40 (34) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES WPP PRICE TARGET TO 1200 (1150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 425 (430) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SYNTHOMER TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 550 (560) PENCE - BERENBERG RAISES CAIRN ENERGY TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 235 (170) PENCE - BERENBERG RAISES SENIOR PLC PRICE TARGET TO 180 (170) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN CUTS MEGGITT TO 'MARKET-PERFORM' ('OUTPERFORM') - CREDIT SUISSE CUTS ASHMORE GROUP TARGET TO 380 (400) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS SAGA PLC PRICE TARGET TO 434 (465) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 2500 (2260) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES WPP PRICE TARGET TO 1100 (1060) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES WPP PRICE TARGET TO 1100 (1060) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS DIRECT LINE TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 340 (350) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES CRODA PRICE TARGET TO 8500 (7600) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1200 (1150) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 390 (370) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES IBSTOCK PRICE TARGET TO 242 (239) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS NATIONAL EXPRESS PRICE TARGET TO 310 (340) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES BP TO 'EQUAL-WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 342 (305) PENCE - MORGAN STANLEY RAISES UNILEVER TO 'EQUAL-WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 4200 PENCE - RBC RAISES IG GROUP PRICE TARGET TO 1075 (1025) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 265 (240) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN RAISES BP PRICE TARGET TO 380 (365) PENCE - 'BUY' - SOCGEN RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 100 (95) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 252 (259) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1050 (1035) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 130 (119) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

