YANGON (dpa-AFX) - Rund sechs Monate nach dem Militärputsch in Myanmar haben die Vereinten Nationen vor einer schweren Hungerkrise in dem südostasiatischen Land gewarnt. Für dringend benötigte Hilfen des Welternährungsprogramms (WFP) stehe nicht ausreichend Geld bereit, teilte die Organisation am Freitag mit.

"Die Menschen in Myanmar erleben die schwierigste Zeit seit Langem. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir Zugang zu allen Menschen in Not haben und die Mittel erhalten, um sie mit humanitärer Hilfe zu versorgen", sagte WFP-Landesdirektor Stephen Anderson.

Bereits im April schätzten die UN, dass sich die Zahl der Hungernden innerhalb von sechs Monaten auf 6,3 Millionen mehr als verdoppeln könnte. Vor dem Umsturz seien es etwa 2,8 Millionen gewesen. Seit Februar würden nun immer mehr Familien an den Rand des Existenzminimums gedrängt. Hinzu komme eine massive Corona-Welle, die die Krise noch verschärfe.

Seit Mai hat das WFP nach eigenen Angaben in Yangon und Mandalay, den beiden größten Städten, Ernährungshilfe für 650 000 Menschen geleistet. Hunderttausende weitere seien vor der Gewalt des Militärs geflohen und benötigten dringend humanitäre Hilfe. Der Organisation fehlten in den kommenden sechs Monaten aber mindestens 86 Millionen Dollar (73 Millionen Euro), um die Hilfen fortzuführen.

Das frühere Birma versinkt seit dem Putsch in Chaos und Gewalt. Nach Angaben der Gefangenenhilfsorganisation AAPP wurden bisher mindestens 948 Menschen getötet, mehr als 7000 wurden von der Junta inhaftiert./cfn/DP/eas