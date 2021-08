Händlmaier investiert am Standort Regensburg weiter für die Zukunft: Um der gestiegenen Nachfrage nach Senf, Soßen und Salatdressings bestmöglich nachzukommen, hat das bereits in vierter Generation geführte Familienunternehmen jetzt eine neue Abfülllinie an seinem Produktionsstandort im Norden Regensburgs in den Probebetrieb genommen. Nach 18 Monaten Planungs- und Bauzeit konnte die technisch hochinnovative Abfülllinie trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie termingerecht fertiggestellt werden und das erste Glas des beliebten süßen Hausmachersenfs Ende April vom Band gehen. Ihre volle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...