Luzern (awp) - Die Suva hat Nathalie Leschot zur neuen Leiterin der Abteilung Human Resources ernannt. Die Bielerin tritt ihre neue Stelle als Personalchefin am 9. August am Hauptsitz in Luzern an.Während der vergangenen zehn Jahre leitete Leschot die Abteilung Personelles der Stadt Biel, wie der Unfallversicherer mitteilte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...