Viele Analysten und damit auch Investoren sind aktuell wieder einmal ein wenig auf Richtungssuche. Die Umsätze sind eher niedrig, doch das sorgt aktuell keinesfalls für schwächere Kursentwicklungen. Angetrieben von der Wall Street mit neuen Rekorden in allen wichtigen Indizes, schiebt sich heute auch der DAX wieder in Richtung 15.800 Punkte. Dabei sind die Stimmungs-Indikatoren wie der Fear & Greed-Index weiter im Keller. Das wiederum wird höchst unterschiedlich interpretiert. Irgendwann kommt sicherlich mal wieder eine Korrektur. Nur wann? Zahlen gab es auch - und zwar u.a. von Allianz, GoPro und Vonovia. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.