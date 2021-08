Europäische Märkte handeln höher DE30 nähert sich Allzeithochs Allianz kündigt Rückkaufprogramm in Höhe von 750 Millionen Euro an Die europäischen Börsenindizes notieren in der letzten Handelssitzung der Woche überwiegend im Plus. Der italienische FTSE MIB (ITA40) ist mit einem Plus von 0,5 % bei Börsenschluss der Index mit der besten Performance auf dem Europäischen Kontinent. Die russischen Indizes fallen, während der spanische (IBEX35) unverändert gehandelt wird. Erhöhte Volatilität an den Aktienmärkten wird gegen 14:30 Uhr MEZ erwartet, wenn der US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht wird. Source: xStation5 DE30 nähert sich den Allzeithochs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...