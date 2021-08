DJ CDU-Politiker fordert schnelleren Digitalausbau auf dem Land

BERLIN (Dow Jones)--Der CDU-Abgeordnete Hermann-Josef Tebroke hat mehr Anstrengungen des Bundes beim Ausbau der digitalen Infrastruktur in ländlichen Räumen verlangt. Es sei "dringend notwendig, da noch mehr zu tun", sagte Tebroke der vom Bundestag herausgegebenen Wochenzeitung Das Parlament. Sicher sei in den vergangenen Jahren für den Ausbau der digitalen Infrastruktur auf dem Land auch bundespolitisch einiges unternommen worden, "aber eben noch nicht genug". Dass es in Deutschland nicht flächendeckend schnelles Internet gebe, mache ihn "sehr ungeduldig".

Natürlich lasse sich digitale Infrastruktur wirtschaftlicher in Ballungsräumen ausbauen. Darum halte er es für wichtig, den Ausbau der digitalen Infrastruktur im ländlichen Raum mehr zu fördern. Je schneller und besser dieser Ausbau gelinge, "desto attraktiver werden die ländlichen Räume" - für Privathaushalte, Bildungseinrichtungen, Arbeitnehmer und Unternehmen, die auf der Grundlage digitaler Infrastrukturen neue Arbeitsstrukturen aufbauen könnten. Das sei eine "ganz großartige Perspektive für ländliche Räume".

