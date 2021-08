Auszeichnung für seine vollständige Vision und Ausführungsfähigkeit

Cloudreach, ein führendes unabhängiges Unternehmen im Bereich der Multi-Cloud Services, gab heute bekannt, dass es von Gartner als Visionär im Magic Quadrant für Public Cloud IT Transformation Services platziert wurde.1 Die Beurteilung basierte auf spezifischen Kriterien, mit denen die Vollständigkeit der Vision sowie die Ausführungsfähigkeit bewertet wurden.

Die Mission von Cloudreach ist es, das Versprechen der Cloud einzulösen. Das Unternehmen bietet End-to-End Public Cloud IT Transformation Services, die von Beratungen zur Cloud-Strategie über das Design und den Aufbau der Cloud-Infrastruktur, die Anwendungsmigration und -modernisierung bis hin zu Cloud-Managed Services und Cloud-Sicherheits- und Dev-Ops-Services reichen.

"Wir freuen uns sehr, erneut im Gartner-Bericht Magic Quadrant anerkannt zu werden", sagte Brooks Borcherding, CEO bei Cloudreach. "Unser kontinuierliches Engagement für Innovation hat sich zur Erfüllung der Cloud-Transformationsanforderungen von Unternehmen in einem Zeitalter, in dem Transformations- und Modernisierungsinitiativen immer schneller ablaufen, als ausschlaggebend erwiesen. Wir sind überzeugt, dass unsere Fähigkeit, Innovationen voranzutreiben und Werte für Unternehmen zu schaffen, für Kunden von Cloudreach weiterhin geschäftskritisch sein wird."

Im Gartner-Bericht ist zu lesen: "Wie eine durchschnittliche Wachstumsrate von 20,7% in den letzten fünf Jahren zeigt, wird immer mehr auf Public Cloud Services zurückgegriffen. Im Zuge der COVID-19-Pandemie haben Organisationen die Geschäftsvorteile von cloudbasierten Lösungen erkannt." Die Autoren geben dafür die folgende Erläuterung: "Organisationen benötigen jetzt nicht nur die Hilfe von Anbietern mit Entwicklungskompetenzen im Cloud-Native-Bereich, sondern auch die von Anbietern, die ihr Versprechen einer Cloud mit Beratungsangeboten einlösen und die die Art und Weise verändern, in der gearbeitet wird."

Magic-Quadrant-Berichte sind das Ergebnis rigoroser, auf Fakten basierender Forschung in speziellen Märkten und liefern einen Panoramablick auf die entsprechenden Positionen der Anbieter in Märkten, in denen das Wachstum stark und die Anbieterdifferenzierung deutlich ist. Anbieter werden in vier Quadranten positioniert: Leaders, Challengers, Visionaries und Niche Players. Die Forschung ermöglicht, unter Berücksichtigung des eigenen Geschäfts und der eigenen Technologieanforderungen den höchsten Nutzen aus Marktanalysen zu ziehen.

Erhalten sie ein kostenloses Exemplar des Berichts "Magic Quadrant", in dem Sie mehr über die Stärken und Sicherheiten von Cloudreach und über Angebote anderer Anbieter erfahren, unter www.cloudreach.com/en/reports/gartnermq2021/.

Über Cloudreach

Cloudreach ist der weltweit führende unabhängige Anbieter von Multi-Cloud-Services. Unsere Mission ist es, das Versprechen der Cloud einzulösen und so außergewöhnlichen Wert für unsere Kunden zu schaffen. Cloudreach hilft Unternehmen, durch eine erfolgreiche Cloud-Transformation Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Wir sind der richtige strategische Partner für Amazon Web Services, Google Cloud and Microsoft Azure. Mit mehr als 10 Jahren Cloud-Native-Erfahrung sind wir beim Ausbau unseres Know-hows im Bereich der Cloud-Technologien und ihrer geschäftlichen Anwendung weit in die Tiefe und Breite gegangen. Weitere Informationen finden Sie unter www.cloudreach.com.

