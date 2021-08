Der kanadische Telekommunikationsdienstleister BCE Inc. (ISIN: CA05534B7604, Toronto: BCE) kündigt eine vierteljährliche Dividende von 0,875 CAD je Aktie an. Die Zahlung erfolgt am 15. Oktober 2021 (Record date: 15. September 2021). Im Februar 2021 wurde die Dividende um 5,1 Prozent erhöht. Es war die 17. jährliche Dividendenanhebung in Folge. Auf das Jahr hochgerechnet werden 3,50 CAD ausgeschüttet. Beim derzeitigen Kursniveau ...

