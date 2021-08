Mehr als eine Woche nach der Explosion in einer Sondermüllverbrennungsanlage in Leverkusen hat das Landesumweltamt nach einer Untersuchung von Böden und Pflanzen Entwarnung gegeben. "Die Analysen ergaben keine relevanten Konzentrationen und keinerlei Grenzwertüberschreitungen", teilte das Landesumweltamt Lanuv am Donnerstag in Recklinghausen mit. Die zuständigen Behörden könnten die aktuellen gesundheitlichen ...

