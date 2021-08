Unter Federführung des Fraunhofer IWS soll das viel versprechende Konzept von Lithium-Schwefel-Feststoffbatterien in die industrielle Anwendung gebracht werden. Das Bundesforschungsministerium zahlt knapp 1,8 Millionen Euro an die fünf Partner des Forschungsprojekts.Derzeit wird an verschiedenen Batterietechnologiekonzepten emsig geforscht. Im Juli startete das Projekt "SoLiS - Entwicklung von Lithium-Schwefel Feststoffbatterien in mehrlagigen Pouchzellen" unter Federführung des Fraunhofer- Instituts für Werkstoff- und Strahltechnik IWS aus Dresden. Das Ziel sei es, das viel versprechende Batteriekonzept ...

