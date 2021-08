NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem guten Vortag haben die US-Aktienindizes am Freitag den stark ausgefallenen Arbeitsmarktbericht unterschiedlich aufgenommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial reagierte positiv - eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart taxierte ihn der Broker IG 0,19 Prozent fester bei 35 129 Punkten. Auf Wochensicht steuert er damit auf ein Plus von über einem halben Prozent zu. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 geriet indes nach der Veröffentlichung etwas unter Druck und wurde zuletzt 0,45 Prozent tiefer bei 15 113 Zählern erwartet.

Am Vortag hatten die US-Märkte auf der Zielgeraden ihre Gewinne ausgebaut - während der Nasdaq 100 ein Rekordhoch erreichte, schrammte der marktbreite S&P 500 nur haarscharf an einer neuen Bestmarke vorbei. Auch dem Dow fehlt derzeit nicht viel für einen erneuten Rekord.

Die US-Wirtschaft hat im Juli mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Zudem legten die Stundenlöhne etwas stärker als gedacht zu, während die Arbeitslosenquote überraschend deutlich auf den tiefsten Stand seit Beginn der Corona-Krise im März 2020 fiel.

Unternehmensnachrichten gab es vor dem Wochenende nur wenige. Die schon zuletzt lustlosen Aktien von Beyond Meat büßten vorbörslich knapp vier Prozent ein. Der Fleischersatzhersteller berichtete für das zweite Quartal zwar ein starkes Umsatzwachstum. Schwerer für die Anleger wogen aber offenbar der überraschend hohe Verlust und der Ausblick. Im laufenden Quartal erwartet Beyond Meat aufgrund der neuen Ungewissheit wegen steigender Corona-Infektionszahlen eine schwächere Nachfrage, die sich in einem enttäuschenden Umsatzziel niederschlug.

Dagegen legten United-Airlines-Titel um mehr als ein Prozent zu. Das US-Unternehmen verlangt als erste der großen US-Fluggesellschaften von seinen Mitarbeitern einen Corona-Impfnachweis. Damit folgt der Lufthansa-Konkurrent dem Beispiel anderer bekannter amerikanischer Unternehmen wie etwa Facebook und Microsoft . Amazon verschob wegen der Ausbreitung der besonders ansteckenden Delta-Variante die eigentlich für September geplante Rückkehr seiner Mitarbeiter in die Büros auf Januar./gl/men

US0231351067, US5949181045, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711, US9100471096, US08862E1091