Merck legte ein bemerkenswert starkes Quartal vor. Obendrein hebt man die Prognose für das Gesamtjahr erneut an. Die Aktie geht durch die Decke und setzt ein neues Allzeithoch.Das positive Momentum im 2. Quartal stieg bei Merck (DE0006599905) deutlich an. Der Konzern legte einen Umsatz von 4,87 Mrd. Euro nach zuvor 4,12 Mrd. Euro in 2020 vor. Ein Plus von 18,2 %, was deutlich über dem Niveau des 1. Quartals lag und den Halbjahresumsatz um 11,9 % auf 9,50 Mrd. Euro von zuvor 8,49 Mrd. Euro nach oben zog.Die Onkologie trägt stark zum Wachstum bei Merck ...

