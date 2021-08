Der allerorts belannte Griller-Hersteller Weber Inc. hatte gestern (5.8.) seinen Erstnotiztag an der New York Stock Exchange (NYSE). Die neuen Weber-Aktien beendeten ihren ersten Handelstag mit einem Gewinn von 18 Prozent, allerdings von einem schmäleren Ausgangspunkt als geplant. Denn angeboten wurden ursprünglich knapp 47 Millionen Aktien zu einer Spanne von 15 bis 17 Dollar. Schließlich konnten allerdings nur rund 18 Millionen Anteile zu 14 Dollar platziert werden. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.08.)

