Stuttgart (ots) - Nach dem schwachen Abschneiden der SPD in Baden-Württemberg bei den Landtagswahlen 2021 hofft der Landesvorsitzende der SPD, Fraktionschef Andreas Stoch, auf einen Scholz-Effekt für die Partei, obwohl die Zustimmungswerte für Scholz höher sind als für die SPD.Wer Olaf Scholz will, wählt SPDIm SWR Aktuell Sommerinterview sagte Stoch: "Ich glaube, dass die Menschen erkennen: Jemand wie Olaf Scholz kann dieses Land führen und eine Persönlichkeit als Kanzler wie Olaf Scholz können sich viele vorstellen im Gegensatz zu Herrn Laschet oder Frau Baerbock. Und deswegen glaube ich, dass viele Menschen auch sehen werden - in Richtung der Bundestagswahl - wenn sie wollen, dass Olaf Scholz Kanzler wird, dann müssen sie SPD wählen. Und das glaube ich, wird für viele der Beweggrund sein, die SPD zu wählen."Beschränkungen für Nicht-GeimpfteStoch rechnet im Herbst mit einer heftigen Diskussion über Beschränkungen für Nicht-Geimpfte. Genesene, Geimpfte und Getestete verhielten sich solidarisch. Die Frage sei, ob sie wegen Impfverweigerern dann Einschränkungen hinnehmen müssten. "Ich glaube wir werden bestimmte Dinge in unserer Gesellschaft haben, in denen der Zutritt dann auch beschränkt werden muss für die nicht Geimpften, aber ich hoffe nach wie vor, dass die Vernunft sich durchsetzt und die meisten Menschen sich impfen lassen."Zu wenig Geld für Schulen und KinderMit großer Sorge schaut Stoch auf die Situation in der Schulen. Stoch fordert Luftfilter und pädagogische Konzepte, vor allem für die Kinder, die von der Pandemie besonders betroffen seien. "Ich habe große Angst um die Zukunft unserer Kinder, wenn ich in unsere Schulen blicke, da tut die Landesregierung viel, viel zu wenig. Auch im Nachtragshaushalt findet sich ganz wenig Geld für Bildung, da geben andere Länder das Hundertfache dafür aus, die Corona-Folgen zu bekämpfen. Da hat die Landesregierung aus meiner Sicht kein richtiges Gespür für das, was notwendig wäre."Das "SWR Aktuell Sommerinterview" mit Andreas Stoch ist am heutigen Freitag, 6. August 2021, ab 19:30 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen und auf SWR.de/bw abrufbar.