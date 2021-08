Mit dem Einsatz von mehr recyceltem Plastik in Verpackungen soll die Marke Finish das Mutterunternehmen Reckitt dabei unterstützen, den Nachhaltigkeitszielen für 2025 näher zu kommen: Wenn im Sommer Finish All in One 0 % auf den Markt kommt, soll der Standbodenbeutel der Marke zu 30 % aus Post-Consumer Rezyklat (PCR) bestehen. Im Jahr 2019 begann Finish mit der Reduzierung des Einsatzes von nicht recycelbaren Kunststoffen bei flexiblen Verpackungen. Mehrlagenverbunde aus verschiedenen Kunststoffen (PET-PE) wurden durch recycelbare Monomaterial-Verpackungen ersetzt. Der erste recycelbare PE-Monomaterial ...

Den vollständigen Artikel lesen ...