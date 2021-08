Auto1-Group erzielt Rekordergebnisse

Werbung



Neun Jahre nach der Gründung des Berliner Unternehmens Auto1 Group erreichte der Konzern im abgelaufenen Quartal erstmals die Umsatzmarke von einer Milliarde Euro. Gleichzeitig stieg der Bruttogewinn des Online-Gebrauchtwagenhändlers auf einen Rekordwert. Aufgrund von weiterhin hohen Investitionen in die Expansion des Konzerns muss ein operativer Verlust vermeldet werden.



Mit einem Umsatzanstieg von 164 Prozent auf über 1,065 Milliarden Euro, erzielte der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 sein bestes Quartal der Unternehmensgeschichte. Damit lagen die Erlöse erstmals über der Marke von einer Milliarde Euro. Gleichzeitig stieg der Bruttogewinn um 266 Prozent auf 99 Millionen Euro an und erreichte damit auch einen Rekordwert. Insbesondere das rasante Wachstum der Marke Autohero sowie das weiter wachsende B2B-Geschäft nennt der MDAX®-Konzern als Treiber für die Rekordergebnisse. Dennoch muss Auto1 aufgrund von hohen Investitionen in die Expansion einen operativen Verlust von 23 Millionen Euro hinnehmen.

Als Reaktion auf das vergangene Quartal hebt der Online-Autohändler seine Prognose für das Gesamtjahr an. Der Umsatz soll zwischen vier und 4,4 Milliarden Euro liegen, während der Bruttogewinn einen Wert in der Spanne zwischen 380 und 410 Millionen Euro erreichen soll. Durch hohe Marketingausgaben sowie Investitionen in die Marke Autohero wird eine bereinigte EBITDA-Marge von minus 2,5 bis minus drei Prozent erwartet. CEO Christian Bertermann betonte, dass das Berliner Unternehmen weiter auf Wachstumskurs sei: "Wir wollen noch mehr, noch schneller investieren.".





