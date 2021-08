Xiaomi legt nach aktuellen Marktzahlen auch in Deutschland zu. Der chinesische Technikkonzern nimmt mittlerweile Huaweis alten Platz ein und verzeichnete im zweiten Quartal auf dem hiesigen Markt als einziger Hersteller ein Plus. Der chinesische Technikkonzern Xiaomi kann auf ein äußerst erfolgreiches zweites Quartal zurückblicken. Weltweit setzt der Hersteller sich mit massivem Absatz vor Apple und in Europa überholt Xiaomi sogar Samsung und dominiert somit den Markt. In Deutschland rangiert Xiaomi laut Strategy Analytics zwar noch auf Platz drei, konnte aber als einziger Hersteller ein gesundes Wachstum hinlegen. Xiaom...

