Der Lieferdienst Gorillas verhandelt über eine neue Finanzierung. Die Runde leitet US-Konkurrent Doordash. Ein Panikverkauf scheint möglich. Wie Sifted berichtet, soll sich der US-amerikanische Essenslieferant Doordash an einer Finanzierungsrunde des von Arbeitskämpfen gebeutelten Berliner Startups Gorillas beteiligen. Gorillas arbeitet seit drei Monaten an der Akquisition frischer Mittel. Zunächst hatte Gorillas eine Milliarde US-Dollar an neuem Kapital bei einer Bewertung von dann sechs Milliarden Dollar angepeilt. Niedrige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...