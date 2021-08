Dr. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, erwartet für China in 2022 nur noch ein Wachstum von fünf Prozent. Was das für die Märkte und für den "sehr hoch bewerteten DAX" bedeute, verrät er im w:o TV-Interview.Die Entschuldungskampagne in Peking laufe wieder an. Investitionen würden zurückgefahren, das bremse die Konjunktur, so der Chefvolkswirt. Ein nachlassendes Wachstum in China sei auch ...

