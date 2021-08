TAGESVORSCHAU: Termine am 09. August 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 09. August:

TERMINE UNTERNEHMEN

06:15 DEU: Bertrandt, Q3-Zahlen

06:55 DEU: Hypoport, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q2-Zahlen

07:30 DEU: q.beyond, Q2-Zahlen

11:30 DEU: Borussia Dortmund, Bilanz-Pk

13:00 DEU: Biontech, Q2-Zahlen (Analystencall 14.00 h) 17:40 DEU: Alstria Office, Halbjahreszahlen (Call am 10.8. um 14.00 h) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CAN: Nutrien, Q2-Zahlen

NLD: PostNL, Halbjahreszahlen

USA: Air Products and Chemicals, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Verbraucherpreise 07/21

07:45 CHE: Arbeitsmarktdaten 07/21

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 07/21

08:00 DEU: Handels- und Leistungsbilanz 06/21

08:00 DEU: Im- und Exporte 06/21

08:00 ROU: Handelsbilanz 06/21

10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 08/21

11:00 GRC: Industrieproduktion 06/21

11:00 GRC: Verbraucherpreise 07/21

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Online-Pressegespräch des Verbraucherzentrale Bundesverbands zur Bundestagswahl 2021 12:00 DEU: Sondersitzung Sozialausschuss vor Ministerpräsidentenkonferenz zur Corona-Pandemie am Dienstag 19:30 DEU: Pk von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Bundestagsabgeordnetem Karl Lauterbach am Klinikum Leverkusen. Thema sollen die Folgen der Hochwasserkatastrophe sein. 21:00 USA: US-Außenminister spricht zur Bedeutung der Infrastruktur für die nationale Sicherheit. US-Außenminister Antony Blinken hält eine Rede zur Bedeutung von Investitionen in moderne Infrastruktur für die nationale Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit des Landes. DEU: Lokführergewerkschaft zählt Urabstimmung über Streiks bei Deutscher Bahn aus HINWEIS

JPN/SGP: Feiertag, Börsen geschlossen

