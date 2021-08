Der Juli war ein Monat der Mid- und Small-Caps. Während MDAX, TecDAX und SDAX im Berichtsmonat mit erfreulichen Gewinnen aufwarteten, trat der DAX auf der Stelle. Der DWS Concept Platow Fonds legte ebenfalls eine objektiv gute Performance aufs Parkett, auch wenn sein Kurs nicht ganz so stark zulegte wie der SDAX.Der Small-Cap-Index ist der fairste Vergleichsmaßstab, auch wenn der Fonds vom Anlageprozess her ein All-Cap-Fonds ist. Das bedeutet, dass grundsätzlich jede Aktie eines deutschen Unternehmens die Chance hat, ins Portfolio zu gelangen, egal, ob sie einen Blue Chip aus dem DAX, einen Nebenwert des MDAX oder einen Small Cap aus dem SDAX repräsentiert oder in überhaupt keinem Auswahlindex gelistet ist. Unsere Kernpositionen zeigen denn auch die Variationsbreite: So ist die Deutsche Post im DAX enthalten, Bechtle im MDAX und TecDAX, Verbio im SDAX und Steico in keinem dieser gängigen Indizes. Im Ergebnis hatte der DWS Concept Platow Fonds (LU1865032954, LU1865033176, LU1865032871) in den vergangenen Jahren indes meistens einen Schwerpunkt auf Small Caps. Diesen haben wir aber nicht ex ante festgelegt. Vielmehr wenden wir bei jeder Aktie die gleichen Auswahlkriterien an, egal, ob es sich um einen Blue Chip handelt oder um einen Micro Cap. ...

