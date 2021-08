Gestoppte bzw. gedrehte Serien: AMS -1,99% auf 17,44, davor 6 Tage im Plus (15,96% Zuwachs von 15,35 auf 17,8), Immofinanz -0,67% auf 20,64, davor 5 Tage im Plus (5,75% Zuwachs von 19,65 auf 20,78), Polytec Group +1,14% auf 9,72, davor 4 Tage im Minus (-4,66% Verlust von 10,08 auf 9,61), Goldbarren (250g, philoro) -0,43% auf 12389,7, davor 3 Tage im Plus (0,55% Zuwachs von 12375 auf 12443), Goldbarren (100g, philoro) -0,43% auf 4991,73, davor 3 Tage im Plus (0,55% Zuwachs von 4985,84 auf 5013,05), Goldbarren (1oz, philoro) -0,42% auf 1567,29, davor 3 Tage im Plus (0,54% Zuwachs von 1565,46 auf 1573,92), CA Immo -0,13% auf 37,7, davor 3 Tage im Plus (3,42% Zuwachs von 36,5 auf 37,75), Lenzing -0,18% auf 112,4, davor 3 Tage im Plus (3,87% Zuwachs von 108,4 auf 112,6), Goldbarren (1000g, ...

