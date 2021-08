Seit acht Jahren arbeiten Forscher:innen des Caltech an Satelliten, die künftig Solarstrom generieren und per Mikrowellen zur Erde schicken sollen. 2023 soll ein Prototyp in den Orbit starten. Seit dem Jahr 2013 wird am California Institute of Technology (Caltech) in Pasadena an einer Möglichkeit geforscht, wie Solarenergie im Weltall gesammelt und in Form von Mikrowellen zur Erde geschickt werden kann. Anders als auf der Erde stünde Sonnenlicht für die Umwandlung in Strom im Weltall rund um die Uhr zur Verfügung - unabhängig von Uhrzeit und Wetterbedingungen. Im Rahmen des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...