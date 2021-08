WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Hälfte der US-Bevölkerung ist inzwischen vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Am Vortag seien rund 821 000 Impfdosen verabreicht worden, womit die Schwelle von 50 Prozent erreicht sei, erklärte ein ranghoher Beamter des Weißen Hauses, Cyrus Shahpar, am Freitag über Twitter.

Den Daten der Gesundheitsbehörde CDC vom Donnerstagabend zufolge lag die Impfquote bei 49,9 Prozent der Bevölkerung, was rund 166 Millionen vollständig geimpften Personen entsprach. Unter den Erwachsenen sind in den USA inzwischen knapp 61 Prozent der Menschen vollständig geimpft. In den USA leben rund 330 Millionen Menschen.

Die Impfungen entfalten ihre volle Schutzwirkung erst rund zwei Wochen nach der letzten Spritze. In den USA werden vor allem die Impfstoffe von Moderna und Pfizer /Biontech eingesetzt, für die es je zwei Spritzen braucht. Bei dem Präparat von Johnson & Johnson hingegen reicht eine Impfung aus./jbz/DP/men