Die Marke stellt neue Modelle vor, die von dem Goldmedaillengewinner inspiriert und dazu entworfen worden sind, jedem zu helfen, wie ein Champion auszusehen und sich wie einer zu fühlen

Heute haben Champion, Hersteller von authentischer Sportbekleidung seit 1919, und Muhammad Ali Enterprises die zweite, limitierte Auflage der Muhammad Ali Collection von Champion vorgestellt. Die neuen Designs und frischen Farben sollen als Erinnerung an den Ethos der Sportlegende dienen, der bei den Spielen 1960 in Rom als 18-Jähriger die Goldmedaille gewann.

Mit Details, die auf dem historischen Veranstaltungsort und den Team-Uniformen der Spiele von 1960 basieren, bietet die Kleidung einzigartige sportliche Akzente, legendäre Schnitte, luxuriöse Stoffe und voluminöse Drapierungen. Die Kollektionen für Männer und Frauen, die in den USA zwischen 35 und 125 USD kosten, decken die Größen XS bis XXL ab und umfassen "Reverse Weave"-Kapuzenpullis, Pullover mit Viertelreißverschluss, Jogginghosen, Shorts, T-Shirts mit Print, Crop Tops, Radlerhosen, Mützen und eine spezielle Boxerrobe aus Satin. Auf den Stücken finden sich legendäre Zitate von Ali, darunter "Ich bin der Größte, das sagte ich schon, bevor ich wusste, dass ich es bin", sowie von den Spielen inspirierte Markenaufkleber.

"Muhammad Ali war ein Künstler im Ring und ein Champion für die Menschen außerhalb des Rings. Er inspirierte seine Fans auf der ganzen Welt dazu, ihr Allerbestes zu geben", sagte Jon Ram, Group President of Global Activewear bei HanesBrands. "Der zweite Teil dieser Kollektion gibt jedem, vom Profi-Sportler bis zum Hobby-Sportler und Kultur-Kurator, die Möglichkeit, sein eigener Champion zu sein, indem er die Freude daran findet, sich so zu kleiden, dass er sich selbst ausdrücken kann, sich selbstbewusst fühlt und sich dabei wohlfühlt."

Der zweite Teil der mehrjährigen Partnerschaft der Marke mit Muhammad Ali Enterprises, die der Authentic Brands Group (ABG) in Partnerschaft mit Lonnie Ali, einem Treuhänder des Muhammad Ali Family Trust (MAFT), gehört, umfasst die globale Integration der Markenplattformen von Champion. Die Kollektion wird über Champion.com und Champion-Einzelhandelsgeschäfte in den Vereinigten Staaten, Europa, Asien, Mexiko und Südamerika vertrieben. Ein dritter Teil soll noch in diesem Jahr auf den Markt kommen, weitere Produkte sollen im Jahr 2022 folgen.

"Ali würde sagen: ‚Champions werden nicht in Fitnessstudios gemacht, Champions werden aus etwas gemacht, das sie tief in ihrem Inneren haben ein Wunsch, ein Traum, eine Vision'", sagte Katie Jones, Senior Vice President, Entertainment, ABG. "Diese Partnerschaft ehrt weiterhin das, was Ali zu seinen Lebzeiten am wichtigsten war."

Zur Feier der zweiten Ausgabe der Muhammad Ali Collection wird Champion eine Spende an das Muhammad Ali Center in Louisville, Kentucky, tätigen, ein gemeinnütziges Museum und Kulturzentrum, das sich der Ehrung jenes Mannes widmet, der so vielen Menschen so viel bedeutet hat.

Champion Athleticwear

Seit 1919 bietet Champion ein umfangreiches Sortiment an innovativer Sportbekleidung für Männer und Frauen, unter anderem Activewear, Sweatshirts, T-Shirts, Sport-BHs, Team-Uniformen, Schuhe und Accessoires. Champion nutzt innovatives Design und modernste Produkttests, um kompromisslose Qualität und innovative Bekleidung für seine Kunden sicherzustellen. Die Kleidung von Champion ist in Kaufhäusern, Sportgeschäften, Fachgeschäften und unter Champion.com erhältlich. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter 1-800-315-0563 oder unter Facebook.com/Champion, folgen Sie uns auf Twitter @Championusa oder auf Instagram @Champion. Champion ist eine Marke von HanesBrands (NYSE:HBI).

Muhammad Ali

Muhammad Ali ist einer der einflussreichsten Sportler und Menschenrechtler des 20. Jahrhunderts und hat einige der legendärsten Momente der Sport- und Bürgerrechtsgeschichte geschaffen. Über 50 Jahre nach seinem Goldmedaillengewinn im Boxen bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom geht Alis Vermächtnis über den Ring hinaus, und er ist nach wie vor eine der am meisten gefeierten und geliebten Ikonen aller Zeiten.

Seine unvergleichbare Arbeitsmoral, seine charakteristischen Boxtechniken und seine Furchtlosigkeit, für seine Überzeugungen einzutreten, tragen alle zu der Legende Muhammad Ali bei. Neben seinen unzähligen Preisen und Auszeichnungen wurde er von Sports Illustrated als "Sportler des Jahrhunderts" und von GQ als "Athlet des Jahrhunderts" bezeichnet, sowie als Friedensbotschafter der Vereinten Nationen, und er erhielt die Presidential Medal of Freedom und den Amnesty International Lifetime Achievement Award. Muhammad Alis Vermächtnis wird über alle Kulturen hinweg gefeiert und inspiriert auch heute noch die einflussreichsten Sportler, Künstler, Musiker und humanitären Organisationen in aller Welt.

Authentic Brands Group

Die Authentic Brands Group (ABG) ist ein Unternehmen für Markenentwicklung, Marketing und Unterhaltung, das ein Portfolio von globalen Medien-, Unterhaltungs- und Lifestyle-Marken besitzt. Das Unternehmen mit Sitz in New York City steigert den langfristigen Wert von über 30 Verbrauchermarken und -immobilien, indem es Partnerschaften mit führenden Herstellern, Großhändlern und Einzelhändlern eingeht. Die Marken des Unternehmens sind in Luxus-, Spezialitäten-, Kaufhaus-, Mittelklasse-, Massen- und E-Commerce-Kanälen sowie in über 6.000 freistehenden Geschäften und Shop-in-Shops auf der ganzen Welt vertreten.

ABG hat sich der Transformation von Marken verschrieben, indem es überzeugende Produkt-, Inhalts-, Geschäfts- und Erlebniswelten liefert. Das Unternehmen entwickelt und realisiert einzigartige Marketingstrategien, um den Erfolg seiner Marken über alle Kontaktpunkte mit dem Verbraucher, Plattformen und neue Medien zu steigern. Zum Portfolio von ABG zählen ikonische und weltbekannte Marken wie Marilyn Monroe, Elvis Presley, Muhammad Ali, Shaquille O'Neal, Dr. J, Greg Norman, Neil Lane, Thalia, Sports Illustrated, Eddie Bauer, Spyder, Volcom, Airwalk, Nautica, Izod*, Forever 21, Aéropostale, Juicy Couture, Vince Camuto, Lucky Brand, Nine West, Jones New York, Frederick's of Hollywood, Adrienne Vittadini, Van Heusen*, Arrow*, Tretorn, Tapout, Prince, Vision Street Wear, Brooks Brothers, Barneys New York, Judith Leiber, Herve Leger, Frye, Hickey Freeman, Hart Schaffner Marx, Thomasville, Drexel and Henredon. Die Übernahme ist in Q3 2021* geplant.

Weitere Informationen finden Sie unter authenticbrands.com.

