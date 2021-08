Freiburg (awp) - Die Valartis-Gruppe dürfte nach dem verlustreichen 2020 in diesem Jahr in die Gewinnzone zurückkehren. Fürs erste Halbjahr 2021 erwartet Valartis einen Nettogewinn (IFRS) in Höhe von 4 bis 5 Millionen Franken, nachdem vor einem Jahr ein Verlust von 6,1 Millionen ausgewiesen werden musste. Das operative ...

Den vollständigen Artikel lesen ...