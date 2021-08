DGAP-Ad-hoc: Aves One AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

Aves One AG schließt Investitionsvereinbarung ab und unterstützt freiwilliges öffentlichen Übernameangebot von Swiss Life Asset Managers und Vauban Infrastructure Partners



06.08.2021 / 22:47 CET/CEST

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung



Hamburg, 6. August 2021 - Die Aves One AG hat zum Zwecke der Sicherung der Wachstumsfinanzierung heute eine Investitionsvereinbarung mit einer von Swiss Life Asset Managers (CH) und Vauban Infrastructure Partners (FR) kontrollierten Unternehmen (die "Bieterin" bzw. das "Konsortium") abgeschlossen. In diesem Zusammenhang hat die Bieterin heute die Absicht zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots zu einem Preis von EUR 12,80 je Aves One-Aktie veröffentlicht und sich für den Fall einer erfolgreichen Übernahme verpflichtet, der Gesellschaft zusätzliche Liquidität in Höhe von EUR 100 Mio. sowie potentielles weiteres Kapital für die weitere Entwicklung des Geschäfts zur Verfügung zu stellen.



Parallel haben sich Aktionäre, die insgesamt mehr als 85 % der Aktien der Aves One AG halten, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen gegenüber der Bieterin verpflichtet, ihre jeweiligen Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots anzudienen.



Die endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots ergeben sich aus der vollständigen Angebotsunterlage, welche von der Bieterin zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht wird.



Vorstand und Aufsichtsrat der Aves One AG unterstützen das geplante Angebot des Konsortiums vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage. Wie vom deutschen Wertpapier- und Übernahmegesetz vorgesehen, werden Vorstand und Aufsichtsrat der Aves One AG eine begründete Stellungnahme zum Übernahmeangebot abgeben, nachdem die Angebotsunterlage publiziert wurde. Diese wird unter www.avesone.com unter der Rubrik "Investoren" veröffentlicht werden.

