Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der globale Aktienmarktindex stieg in der letzten Woche in EUR um +0,8%. Der S&P 500 legte in EUR um +0,6% zu. Der Stoxx 600 performte im Wochenvergleich besser. Er stieg um +1,3%. Der Nikkei 225 notierte unverändert. Der globale Schwellenländerindex stieg in EUR um +0,8%. Bis zum Ende dieser Woche hat ein Drittel der Firmen des Stoxx 600 über die Geschäftsergebnisse des 2Q berichtet. Die bisher veröffentlichten Zahl sehen sehr gut aus. Bei den Umsätzen haben 73% der Unternehmen des Stoxx 600 bessere Zahlen berichtet als vom Konsensus erwartet wurde. 67% der Firmen haben mit ihren Gewinnen die Erwartungen übertroffen. Aggregiert man die bisher berichteten Daten mit den Konsensus-Prognosen der Firmen, die noch ihre Ergebnisse veröffentlichen ...

