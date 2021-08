Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Trotz des Starts der saisonal schwachen Marktphase im August konnten die europäischen Märkte in der ersten Woche des Monats zulegen. Der Euro Stoxx 600 ging mit einem Plus von 1,3% aus der Woche, vor allem der Immobilien- (+3,6%) und Technologiesektor (+3,1%) waren gefragt. Der heimische Leitindex konnte hingegen nur um 0,6% zulegen, aber auch hier waren Immobilientitel, allen voran Immofinanz (+5,8%), CA Immo (+2,9%) und S Immo (+2,0%), gefragt. Der Technologiesektor konnte hingegen nicht überzeugen, AT&S rutschte nach Zahlenvorlage um 7,1% ab. Die Titel der Lenzing konnten in dieser Woche um 3,9% zulegen, das Q2-Ergebnis lag im Rahmen unserer Erwartungen. Wie bereits im ersten Quartal erkennbar, konnte die Performance im H1/21 gegenüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...