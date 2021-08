Liebe Leser, im Börsianersprech nimmt Cathy Hummels nach einigen Jahren jetzt "Gewinne mit";-). Dies wird der BVB-Aktie keinen Abbruch tun, denn Noch-Gatte Mats dürfte gut in Form sein und Stürmer Haaland hat im Pokal schon gezeigt, was drin ist. Wir bleiben wie so oft über die Sommerpause BVB-Long. Gewinnmitnahmen gab es aber im Markenwertportfolio bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...