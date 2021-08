Ja, Warren Buffett kann dir helfen, den einen oder anderen Quartalsschock zu überwinden. Was ein solcher überhaupt ist? Gute Frage! Viele Investoren sind derzeit womöglich insbesondere bei einigen Wachstumsaktien irritiert, was die Quartalsberichtssaison ihnen eingebracht hat. Aktien korrigieren, teilweise crashen sie sogar regelrecht. Das ist zwar normal für eine Quartalsberichtssaison. Aber schon gefühlt ein wenig extremer in diesem Sommer. Wie auch immer: Warren Buffett kann dir auch bei einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...