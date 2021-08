Wichtige Punkte vorab: Games machen den Löwenanteil des Geschäfts von Nvidia aus. Das Rechenzentrumsgeschäft des Unternehmens ist ein wichtiger Wachstumstreiber. Nvidia hat noch andere Möglichkeiten unter der Haube. Es steht außer Frage, dass Nvidia (WKN: 918422) in den letzten Jahren zu den Star-Performern des Marktes gehört hat. Allein in den letzten drei Jahren hat sich die Nvidia-Aktie mehr als verdreifacht - und das ist nicht nur ein aktuelles Phänomen. In den letzten fünf und zehn Jahren hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...