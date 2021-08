Die US-Weltraumbehörde Nasa errichtet im Johnson Space Center in Houston, Texas, eine simulierte Mars-Umgebung und sucht vier Freiwillige, die bereit sind, ein Jahr darin zu leben. Wer sich vorstellen kann, ein Jahr lang auf dem Mars zu leben, kann sich unter bestimmten Voraussetzungen bei der Nasa bewerben. Die sucht vier Personen, die in einem 3D-gedruckten Marshabitat in Texas leben, simulierte Weltraumbegehungen durchführen und mit VR-Technologie forschen sollen. Dazu hat die Nasa ein rund 160 Quadratmeter großes Habitat namens "Mars Dune Alpha" errichtet. Mehr ...

