Am Samstag haben die Olympischen Spiele auch die ISS erreicht. Kurz vor dem Ende der Spiele in Tokio wurde ein verkürztes, stark abgewandeltes Wettkampf-Portfolio im All ausgetragen. Auch wenn das Leben auf der Internationalen Raumstation (ISS) ganz sicher fordernd und anstrengend ist, haben die Astronautin und ihre Astronauten-Kollegen immer wieder den ein oder anderen unterhaltsamen Einfall. Am Samstag hatten sie sich zur Durchführung der inoffiziellen Weltraum-Olympiade entschieden. Die wurde über vier Disziplinen ausgetragen, nämlich "Bodenlose Routine", "No-Handball", ...

