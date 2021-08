Als Sensorexperte in der Verpackungsindustrie ist auch Leuze auf der Fachpack in Nürnberg vor Ort und präsentiert seine Innovationen und Highlights für Packaging-Applikationen im Verbund des Packaging Valley Germany e. V., beispielsweise einen neuen Ultraschall-Licht-Kombigabelsensor. Als Treffpunkt des europäischen Verpackungsmarktes zieht die Fachpack Besucher aus allen verpackungsintensiven Branchen an. Dazu zählen unter anderem die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Pharma- und Medizintechnik sowie die Intralogistik. Allesamt Industrien, auf die sich Leuze als Sensorexperte fokussiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...