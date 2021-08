Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- LG Energy Solution veranstaltet den internationalen "Battery Innovation Contest", der zur Einreichung innovativer Technologieideen einlädt; Teilnahme vom 9. August bis 30. September möglich- Die prämierte Forschungseinrichtung erhält jährlich 150.000 USD für Forschung und Entwicklung- "LGES wird internationalen Wissenschaftlern durch den Wettbewerb verschiedene Möglichkeiten bieten, damit sie ihre beste Arbeit im Bereich der Batterieforschung leisten können", kommentierte Myung-hwan Kim, Chief Production & Procurement Officer von LG Energy SolutionSeoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - LG Energy Solution öffnet einen Leistungsvergleich für die Öffentlichkeit und veranstaltet einen internationalen Batteriewettbewerb. Mit der Veranstaltung will LG Energy Solution die aktive Forschung in der Batterieindustrie fördern. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist ab dem 9. August bis Ende September möglich.Wissenschaftler von Universitäten und Forschungsinstituten, die an der Ausweitung von Partnerschaften zwischen Industrie und Hochschulen und an einer innovativen Technologie der nächsten Generation interessiert sind, können sich beteiligen und ihre Vorschläge über die offizielle Website des "Battery Innovation Contest" einreichen.Die Vorschläge können auch über Mobilgeräte eingereicht werden. (http://www.lgensol.com/kr/index)Obwohl verschiedene Themen möglich sind, dürften sich einige der erwarteten Themen um supersichere Batterien, lange Lebensdauer, niedrige Kosten, Festkörperelektrolyte und Batterien der nächsten Generation drehen.Für die Bewertung des Wettbewerbs wird LG Energy Solution einen Ausschuss aus internen Experten bilden, der die Forschungsvorschläge auf der Grundlage der Originalität und der Marktfähigkeit der Techniken bewertet. Die nominierten Vorschläge werden im November einzeln benachrichtigt.Nominierte Universitäten und Forschungseinrichtungen erhalten jährlich bis zu 150.000 USD an Forschungs- und Entwicklungskosten sowie die Möglichkeit zum Technologieaustausch durch die Entsendung von Forschern von LG Energy Solution für mindestens ein Jahr."LG Energy Solution möchte sein Möglichstes tun, um die Batterieindustrie anzuführen, indem wir die Ergebnisse der innovativen Forschungen aus dem Battery Innovation Contest aktiv nutzen", sagte Myung-hwan Kim, Chief Production & Procurement Officer und Leiter des Batterieforschungszentrums bei LG Energy Solution. "Der Wettbewerb wird internationalen Wissenschaftlern verschiedene Möglichkeiten bieten, um ihre besten Arbeiten im Bereich der Batterieforschung zu präsentieren."LG Energy Solution steht an vorderster Front, wenn es darum geht, den aktiven Austausch zu fördern und das Wachstum des Sektors voranzutreiben, indem das Unternehmen das "LG Energy Solution Innovation Forum 2021" über das Internet veranstaltet, um mit renommierten Wissenschaftlern, darunter einem Nobelpreisträger, im Juni über Batterien der nächsten Generation zu diskutieren.Informationen zu LG Energy SolutionLG Energy Solution ist ein weltweit führender Anbieter von modernsten Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge (EF), Mobilitäts- und IT-Anwendungen sowie Energiespeichersysteme (ESS). Mit 30 Jahren Erfahrung im Bereich der modernsten Batterietechnologie setzt das Unternehmen seine rasante Entwicklung auf dem Weg zur Verwirklichung eines nachhaltigen Lebens fort. Mit über 24.000 Beschäftigten in seinem robusten globalen Netzwerk, das sich über die USA, Europa, Asien und Australien erstreckt, engagiert sich LG Energy Solution mehr denn je für die Entwicklung innovativer Technologien, die die Energie der Zukunft einen Schritt näher bringen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.lgensol.com.Pressekontakt:Ashlee Semin ShinCommunications Team / LG Energy Solutionashin0@lgensol.com+ 82 2 3773 4381Original-Content von: LG Energy Solution, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151334/4988761