ByteDance plant Listing in Hongkong. Die Pläne für New York werden aufgegeben. Berkshire Hathaway legte solide Zahlen für das 2. Quartal vor. Der Gewinn steigt um 7 %. Schaltbau verkauft an Carlyle. Der Vorstand einigt sich mit der Private Equity Gesellschaft.Die asiatischen Aktienmärkte entwickeln sich heute früh positiv. Gold und Silber erlitten dagegen einen kurzen Sell-off, nachdem die positiven amerikanischen Arbeitsmarktdaten am Freitag eine Rückführung der QE-Käufe der Federal Reserve immer näher rücken lassen. Gold fiel auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...