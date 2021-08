DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

ALLIANZ - Beim geplanten Umbau der Allianz Deutschland stehen die wesentlichen Eckpunkte. Ab dem kommenden Jahr wird die wichtige deutsche Einheit eine neue Matrix-Struktur erhalten. Während die drei operativen Einheiten Sach-, Lebens- und Krankenversicherungen als Säulen erhalten bleiben, wird es unterhalb davon zwei Einheiten geben, die das Fundament des operativen Geschäfts darstellen sollen. Mit Bernd Heinemann und Andreas Kanning, den beiden starken Männern in der neuen Aufstellung der deutschen Allianz hat das Handelsblatt gesprochen. "Im Prinzip werden wir globaler und lokaler gleichzeitig", sagt Heinemann, bisher Vorstand für Marktmanagement bei der Allianz Deutschland. (Handelsblatt)

SALZGITTER - Die Zukunft der Stahlindustrie hat in Salzgitter bereits begonnen: Vor kurzem meldete der gleichnamige Stahlhersteller, dass er noch in diesem Jahr CO2-reduzierten Flachstahl an vier Mercedes-Werke ausliefern will. Gegenüber herkömmlichen Blechen sei der CO2-Fußabdruck bei grünem Stahl um 66 Prozent geringer. Das hat sich Salzgitter vom Tüv Süd zertifizieren lassen - als erster Stahlhersteller in Europa. Auf den ersten Blick ist es ein kleiner Auftrag, für Gunnar Groebler, seit Juli neuer Salzgitter-Chef, aber "ein wichtiger Baustein unserer Dekarbonisierungsstrategie", wie er dem Handelsblatt sagte. (Handelsblatt)

VULCAN ENERGY - Vulcan Energy strebt die Aufnahme in den Prime Standard der Frankfurter Börse an. Das werde helfen, das internationale Engagement und die europäische Investorenbasis des Unternehmens zu erweitern, sagte Unternehmenschef Francis Wedin. Bislang ist das Unternehmen allein in Australien gelistet. Die Vulkan Energie Ressourcen GmbH, die deutsche Tochter des Unternehmens mit Sitz in Karlsruhe, plant, Lithium mittels eines geothermischen Verfahrens unter dem Oberrheingraben besonders klimaschonend zu gewinnen. Die Berenberg Bank wird das Listing begleiten. Der Lithium-Bedarf wird in den kommenden Jahren Prognosen zufolge wegen der wachsenden Bedeutung der Elektromobilität stark steigen. (Handelsblatt)

