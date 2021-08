Loxstedt (ots) - Welche Firmen, welcher Verein, welche Organisationen träumen nicht davon, ihre alltäglichen Arbeitsabläufe zu digitalisieren? Eine solche Standardisierung würde zu mehr Nachhaltigkeit, Dokumentation und Beschleunigung für alle an den Prozessen Beteiligten führen. Jeder würde sofort damit loslegen, wenn ein solches System einfach zu bedienen und man dafür keine IT-Experten bräuchte. Hier greift WorkflowCheck: Es ist intuitiv zu bedienen und erinnert per Mail an alle zu erledigenden Aufgaben.In aller Kürze:- www.workflowcheck.com ist online- Kostenfreie Nutzung der Basic-Version für drei Workflows (0-25 User)- Drei Beispiel-Workflows werden mitgeliefert: Abarbeitung und Dokumentation von Wartungsverträgen, Führerscheinkontrolle durch den Arbeitgeber sowie Onboarding Prozess für einen neuen Mitarbeiter- Video-Anleitungen passend zu den Workflows- Automatische Einladung neuer User per Mail- Datenschutz konform- Zwei-Faktor-AuthentisierungEs kostet sehr viel Aufwand, sich in einer Welt zu organisieren, in der die geltenden Regeln und Bedingungen sich fast täglich ändern. Früher hat man sich persönlich getroffen und Dinge geregelt, heute kommuniziert man über alle möglichen Plattformen und tauscht Informationen aus. Gemeinsames Vorgehen zu organisieren, dieses zu dokumentieren und Prozessbeteiligte über anstehende Aufgaben zu informieren und sie zu diesen Aufgaben intuitiv hinzuführen, wird daher immer wichtiger.Bernd Ideler von der Ideler IT-Service GmbH: "Wir möchten Ihnen als Firma, als Verein oder als interessierte Privatperson helfen, wichtige alltägliche Arbeitsabläufe zu digitaliseren, ohne dass Sie zum Programmierer werden müssen."WorkflowCheck ist sehr einfach zu bedienen und bietet alles, was eine moderne Workflow-Managementsoftware heutzutage benötigt.- Viele sofort einsatzfähige Workflows: Wir stellen Ihnen über unser WorkflowCheck-Portal ständig neue und von uns geprüfte Workflows zum Herunterladen zur Verfügung.- Mandantenfähig: Sie können für verschiedene Mandanten Workflows erstellen und diese gefiltert den verschiedenen Mitarbeitern zur Verfügung stellen.- Mitarbeiter-Prozesse: Sie können Mitarbeiterprozesse getrennt von den normalen anderen Prozessen verwalten, sodass nur die jeweils beteiligten Personen hier Einblick haben.- Benachrichtigung von anstehenden Aufgaben: Jeder User in WorkflowCheck hat sein eigenes Dashboard und erhält täglich über seine zu erledigenden Aufgaben eine zusammengefasste Mail.- Auditsicher und Datenschutz konform: Sie können Prozesse in WorkflowCheck automatisch nach der Abarbeitung sperren lassen, sodass diese auditsicher dokumentiert werden. Die DSGVO-Konformität ist bei WorkflowCheck gewährleistet und für jeden Workflow ist ein Löschzeitpunkt hinterlegbar.Bernd Ideler: "Wir arbeiten komplett DSGVO konform. Die WorkflowCheck-Daten werden in Deutschland gehostet und der Zugriff kann über eine Zwei-Wege-Authentisierung zusätzlich gesichert werden. Georg Baumann, Anwalt und TÜV-zertifizierter Datenschutzbeauftragter sowie Datenschutzauditor (www.frag-den-dsb.de), berät uns in allen datenschutzrechtlichen Fragen."Für Firmen, Vereine und interessierten Privatpersonen steht der Online-Service ab sofort und in der Basic-Version für drei Workflows völlig kostenfrei zur Verfügung.Wichtige Links:Homepage: www.workflowcheck.comInformationen zum Unternehmen:Das Programmierteam der Ideler (https://www.ideler.de/) IT-Service GmbH ist es aus zahlreichen IT-Projekten aus dem Produktions-, Dienstleistungs- und Projektumfeld her gewöhnt, schnell und effektiv vernetzte IT-Lösungen zu konzipieren und umzusetzen, die einfach von allen Prozessbeteiligten zu bedienen sind.Informationen zum verantwortlichen Unternehmen:Ideler IT-Service GmbHBahnhofstr. 53a27612 LoxstedtAnsprechpartner für die Presse: Bernd IdelerTelefon: 04744-731979-0Telefax: 04744-731979-20E-Mail: info@workflowcheck.comInternet: http://www.workflowcheck.comDie beiliegenden Fotos dürfen von der Presse dauerhaft kostenfrei und ohne Quellenangabe genutzt werden.Pressekontakt:Ideler IT-Service GmbHBahnhofstr. 53a27612 LoxstedtAnsprechpartner für die Presse: Bernd IdelerTelefon: 04744-731979-0Telefax: 04744-731979-20E-Mail: info@workflowcheck.comInternet: http://www.workflowcheck.comOriginal-Content von: Ideler EDV-Beratung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155241/4988765