The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.08.2021

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.08.2021



ISIN Name

DE0006001902 RINGMETALL SE INH O.N.

XS1094768469 COCA-C. AMATIL 14/21 MTN

CH0235034110 CA HOME LOAN SFH 14/21

DE000BLB2T61 BAY.LDSBK.IS.14/21

US380956AD47 GOLDCORP 13/23

AT000B043690 UNICR.BK AUS. 15-21MTN 95

DE000DFK0CT2 DZ BANK IS.A1453

XS2356059613 KHFC 21/26 144A

PTOTVHOE0007 PORTUGAL 16-21 FLR

DE000DG4T7Q1 DZ BANK IS.A658

DE000A289RJ4 KRED.F.WIED.20/40 MTN

