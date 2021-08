DGAP Zulassungsfolgepflichtmitteilung: adidas AG / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 - 1. Zwischenmeldung

09.08.2021

Herzogenaurach, den 6. August 2021 adidas AG: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 -

1. Zwischenmeldung Die adidas AG hat am 29. Juni 2021 durch eine Mitteilung gemäß Art. 2 Abs. 1 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn eines Aktienrückkaufsprogramms (das "Aktienrückkaufprogramm 2021") bekannt gegeben. Das Gesamtzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse im unten genannten Zeitraum betragen: Datum Aggregiertes Volumen in Stück Handelsplatz Volumengewichteter

Durchschnittskurs in EUR)1) 02/08/2021 5.770 XETR 313,6324 02/08/2021 0 CEUX - 02/082021 0 TQEX - 03/08/2021 2.700 XETR 320,1303 03/08/2021 0 CEUX - 03/08/2021 0 TQEX - 04/08/2021 700 XETR 329,4561 04/08/2021 0 CEUX - 04/08/2021 0 TQEX - 05/08/2021 22.700 XETR 319,5655 05/08/2021 0 CEUX - 05/08/2021 0 TQEX - 06/08/2021 37.000 XETR 312,6272 06/08/2021 0 CEUX - 06/08/2021 0 TQEX - 1) Ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf 4 Nachkommastellen. Die Gesamtzahl der bis zum 06/08/2021 im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2021 zurückerworbenen Aktien beträgt 492.181 Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter http://www.adidas-group.com/s/aktienrueckkauf abrufbar. Herzogenaurach, 06/08/2021 adidas AG

